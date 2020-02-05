Kartepe Bilgi Evleri bilim yuvasına dönüştü

Kartepe Belediyesi Bilgi Evlerinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen atölye çalışmalarında, sunumlar, belgesel gösterimleri ve modellemeleri içeren alternatif bir bilim eğitimi veriliyor. Çocukların dokunarak, hissederek ve deneyerek doğadaki olguları keşfetmeleri, altında yatan bilimsel gerçekleri öğrenmeleri amaçlanan etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşiyor. Bu kapsamda Dumlupınar Kâtip Çelebi Bilgi Evinde “Maddenin Hal Değişimi” deneyi, Hasanpaşa Akşemsettin Bilgi Evinde “Fasulye” deneyi, Sarımeşe Ömer Seyfettin Bilgi Evinde ise su döngüsünü deneyleri yapılarak öğrencilere bilgiler aktarıldı.