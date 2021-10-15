Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı'nı 50 bin kişi ziyaret etti

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Kitapları Fuarı'nı 50 bin kişi ziyaret etti.

Kartepe Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı ilgi gördü. 1-10 Ekim tarihleri arasında vatandaşların akın ettiği fuarı, 50 bin kişi ziyaret etti. 10 gün boyunca açık olan kitap fuarında 55 stant da 60 yayın evi, 50 yazar vatandaşlarla buluştu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'de ilk defa çocuklarımıza yönelik bir kitap fuarı düzenledik. Buraya gelen yazar ve yayın evlerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu fuarı daha ilerilere taşıyacağız. Çocuklarımızı kitapla buluşturmak istediğimiz büyük ilgi gördü. Seneye inşallah, daha kalabalık daha büyük bir aile olacağız” dedi.