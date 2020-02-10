Kartepe' de değerler eğitimi

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde değerler eğitimi kapsamında “Özgüven” değeri uygulamalı olarak işlendi.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, Kartepeli miniklerin gelişmesine destek vermeye devam ediyor. Her hafta farklı bir değerin ele alındığı, örneklerle anlatıldığı, canlandırmaları yapıldığı değerler eğitiminde bugüne kadar sevgi, saygı, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, empati gibi konular işlenerek miniklere aktarıldı. Çocukların özgüvenini kazanabilmeleri için bilgi evlerinde çocuklara kendi yeteneğini gösterme fırsatı vererek, sesli olarak kitap okutularak, bazı konularda kendi görüşlerini açıklama fırsatı verildi. Arslanbey Yunus Emre ve Acısu Abdülhamid Han Bilgi Evleri öğrencileri özgüveni araştırdılar.

Kendilerine, duydukları özgüveni anlamak amacıyla karşılıklı sorular sorarak sohbet ettiler. Sohbet sonunda iki farklı tablo çıkararak, panolarını oluşturdular. Fatih Sultan Mehmet ve İbrikdere Mehmet Akif Ersoy Bilgi Evleri öğrencileri, “Gelecekteki Kendime Mektup” isimli etkinliği gerçekleştirdiler. Bu etkinlikte Kartepeli minikler 10 yıl sonrası için kendilerine mektup yazdılar. Nazım Demirci Bilgi Evi öğrencileri ise, hata yapmaktan korkmamak, her hatanın doğruya gitmede bir adım olduğunu anlamak adına özgüven değeri etkinliğini oyun oynayarak gerçekleştirdiler.