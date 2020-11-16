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Kartepe Demokrasi Caddesi genişletme çalışmaları tamamlandı

Kartepe Belediyesi ekiplerince yol genişletme çalışması yapılan Demokrasi Caddesini daha güvenli hale getirdi.


Kartepe Belediyesi, vatandaşlardan gelen gelen istek ve talepler doğrultusunda Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde tadilat çalışmalarını başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde takip eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan bilgi aldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kocaman “Ekiplerimiz tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde tehlike arz eden üst geçitte hemşehrilerimizin, daha sağlıklı geçiş yapabilmelerini sağlayacak yol genişletme çalışmamızı tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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