Kartepe-Derbent yolları kışa hazır

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi Fatih Caddesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde asfalt ihtiyacı olan yollar hızla tamamlanıyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ekipler tarafından Derbent Mahallesi Fatih Caddesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri tarafından Derbent Mahallesi Fatih Caddesi'nde alt yapı çalışmaları tamamlanması sonrasında asfalt serimi de hızla bitirildi. Üst yapı çalışmaları kapsamında 800 ton pmt, 490 ton asfalt ekipler tarafından serildi. 1900 metre uzunluğundaki Fatih Caddesi'nde üst yapı çalışmalarında toplamda 5 bin ton pmt, 3 bin ton asfalt serilmiş olacak.

Çalışması tamamlanan ve devam eden yollarda inceleme yapan Başkan Kocaman, "Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemizde çok hızlı bir şekilde alt yapı ve üst yapı yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kartepe'miz gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Bu yeni ihtiyaçları ve yatırımları da beraberinde getiriyor. Ekibimiz, enerjimiz, koordinasyonumuz ve motivasyonumuz, güçlü ve sağlam. Kar sezonumuz bu hafta başlıyor. Güvenli ve huzurlu bir kış sezonu için hazırız" dedi.