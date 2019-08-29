Kartepe festivale hazır

08 Eylül 2019 tarihleri arasında Kartepe Maşukiye Park Alanı'nda, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ile yapılacak.

Kartepe Belediyesi Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, Maşukiye Park'ta 4-08 Eylül 2019 tarihleri Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile unutulmaya yüz tutan kültürel değerlerimiz yeniden gün yüzüne çıkacak. Festivalde, el sanatları ustaları ve zanaatkârların katılacağı kültürümüzü tanıtan stantlarda ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, seramik, güzel yazı yazma, Geleneksel Türk Okçuluğu, Geleneksel Osmanlı Zekâ Oyunu Mangala, kâğıt işlemeciliği, halk ozanları ve Hacivat-Karagöz oyunları gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz gün yüzüne çıkartılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 60 el sanatkârı da açılan stantlarda sanatlarını icra edecek.

Her kesime hitap eden Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'ne yurt dışından ve içinden yüzlerce konuk katılacak. Festivalde resmi açılış töreni sonrasında Kartepe Çocuk Mehteran Takımı'nın gösterisi, Makedonya, Sırbistan (Novi Pazar) Halk Dansları gösterisi, Kartepe Çocuk Halk Oyunları gösterisi, Keşkek İkramı, Harun Uygur konseri, Aşık Atışması, Geleneksel Türk Çalgıları Dinletisi, Meddah ve Orta Oyun gösterisi, Atilla Cah Konseri, kukla gösterimi, Hacivat-Karagöz gösterisi, ateşbaz gösterisi, Ekin Uzunlar'ın konseri sonrasında havai fişek gösterisi ile festival son bulacak.

Festival hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nin bu yıl 5'ncisi gerçekleşecek. Gelenekselleşen bu festivalimiz ile hem Kartepemizin tanıtımına katkı sağlamayı, hemde unutulmaya değerlerimize sahip çıkmayı arzuluyoruz. Festivalde asıl hedefimiz geleceğimiz olan çocuklarımızın kültürümüze sahip çıkmasını sağlamaktır. Bunun içinde bir çok etkinlik hazırlandı. Titizlikle hazırlanan Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'mize herkesi bekliyoruz” dedi.