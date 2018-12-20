Kartepe Gelişim Akademisi öğrencilerini bekliyor

İlçenin bilim, kültür ve sanat eğitim merkezi görevini üstlenen Kartepe Belediyesi Gelişim Akademisi'nde yeni eğitim öğretim dönemi için başvurular devam ediyor.

Kartepe Belediyesi'nin çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik hizmete açtığı ve içerisinde birçok farklı ve efektif kursu barındıran Gelişim Akademisi eğitimlerine başladı. Başvuruların devam ettiği akademi, Uzunçiftlik Mahallesi eski kaymakamlık binasında faaliyet gösteriyor. Kartepe Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde bilim, kültür ve sanata yönelik eğitimlerin verileceği akademiden her yaştan vatandaş ücretsiz faydalanabilecek. Akademide gitar, keman, tezhip, minyatür, resim, dekoratif ahşap süsleme, filografi, drama, kaligrafi, ebru, cam süs eşyası yapımı başta olmak üzere çok sayıda kategoride alınmaya devam ediyor.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle, Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kartepe Mucit Atölyesi, Gelişim Akademisi bünyesinde eğitimlerine başladı. Geleceğin dili olarak kabul edilen robotik kodlama ve 3 boyutlu yazıcı eğitimi alacak olan 10 yaş üstü çocuk ve gençler bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında alt yapı desteği alabilecek.