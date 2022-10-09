Kartepe Genç Akademi Projesi ödüle layık görüldü

Kartepe Genç Akademi Projesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde ödül aldı.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde gençlerin yeteneklerini geliştirici, özgüvenlerini besleyen, sosyal ve donanımlı bireyler olarak hayata hazırlaması hedefiyle hazırlanan Kartepe Genç Akademi Projesi (KADİM) ödül aldı. Kartepe Genç Akademi'nin ödülü Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz'e teslim edildi.

Festivale katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da stantları dolaşarak gençlere Kartepe'yi tanıttı.