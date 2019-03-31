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Kartepe, halı sahaları için gün sayıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde bulunan birçok bölge için yaptığı sentetik çim halı sahalarını bitirmek için hummalı çalışmasına devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içinde vatandaşlara spor yapma imkânı sağlamaya devam ediyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinin birçok bölgesinde futbol sahası inşa etti. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan ve tamamlanmasına sayılı günler kalan futbol sahaları, sentetik çim şeklinde uygulandı. FİFA belgeli olacak sentetik çim halı sahalar, vatandaşların spor yapmalarına imkan verirken, amatör kulüp maçlarına da ev sahipliği yapabilecek.


Hacı Halim, Arslanbey, Arslanbey Doğa Evleri, Sarımeşe Kızılcık, Maşukiye ve Suadiye Kestanelik halı saha tesislerinin her biri 15 çarpı 30 metre ebatlarında ve FİFA belgesine sahip olacak. Ayrıca sentetik çim halı sahalar da otopark ile tribünlerde yer alacak. Saha aydınlatmasının da bulunduğu tesiste son detaylar yapılıyor. Detayları ve çevre düzenlemesini tamamlamak için hummalı çalışan ekipler, sahaların tamamlanmasına sayılı günler kaldığını belirtiyor.

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