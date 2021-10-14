Kartepe halk oyunlarında birinci oldu

İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 26 Eylül tarihinde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen halk oyunları yarışmasında Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Dansları Topluluğu Kocaeli il şampiyonu oldu. Pandemi normalleşme döneminde Atatürk Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya 5 ekip katıldı. 4 kategoride yapılan yarışlarda Kartepe Halk Oyunları ekibi “Yıldızlar Düzenlemeli” kategorisinde şampiyon oldu. Şampiyon olan halk oyunları ekibi Kasım ayında yapılacak olan Marmara Bölge Şampiyonası'na katılacak.

Şampiyon olan Kartepe Halk Oyunları ekibini makamında ağırlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışmada Kocaeli İl Şampiyonu olan Kartepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuzu makamımızda misafir ettik. Türkiye Şampiyonasında genç kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.