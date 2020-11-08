Kartepe Kent Çarşısı'na genişletme revizyonu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, vatandaşlardan ve pazarcı esnafından gelen talepler sonrasında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Kartepe Kent Çarşısı revizyon planı yaptırdı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 10 bin 600 metrekare arsa içerisinde 3 bin metrekare kapalı alana ilave 4 bin 500 metrekare olmak üzere toplamda 7 bin 500 metrekare olarak hizmet verecek.

Başkan Kocaman, Kartepe Kent Çarşısı'nda devam eden revizyon uygulama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Kent Çarşısı'nın tamamlanması sonrasında idari tesis alanı 152 metrekare, kapalı alanı 7 bin 500 metrekare, açık oturma alanı 190 metrekare olacak. Kapalı alanda ayrıca idari bina, zabıta odası, bebek bakım odası, esnafların ve sporcuların soyunma odaları, malzeme odası, bay-bayan mescit, çay ocağı, iki adet engelli tuvaletleri, 3'er adet bay-bayan tuvalet ve kafeterya yer alacak.

Kartepe Kent Çarşısı'nda incelemesi sonrasında değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Hemşehrilerimiz ve pazarcı esnafımızla yaptığımız istişareler neticesinde, tesisin kapalı kullanım alanının arttırılarak daha efektif ve fonksiyonel hizmet vereceği kanaatine vardık. Tadilat planı sonrasında da hemen uygulama çalışmalarımız başladı ve hızla ilerliyor. Kısa sürede hizmete sunmaya planlıyoruz” dedi.