Kartepe kent kütüphanesi bakanlık ile ortak yapılacak

Kartepe Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı açılışında Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Mecliste söz alarak Uzunçiftlik çöp terfi istasyonu hakkında sorulan soruya Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bu konuda maalesef bilgi kirliliği oluşturuluyor. Buna müsaade etmeyeceğim. Mahalle sakinlerimizden bir görüşme talebi oldu. Randevumuzu verdik. Ağırlayacağım ve bizzat bilgilendirme yapacağım. Proje belediyemize her ay ciddi miktarda katma değer sağlayacaktır. Milletin parası milletin cebinde kalacaktır. Süreç devam ediyor. Eğer ki detaylı halk ve çevre sağlığını bilimsel olarak tehdit edecek bir unsur tespit edilirse, en başta ben karşı çıkarım. Burası çöp depolama alanı değil, çöp terfi istasyonu olarak planlanmıştır. Sürecin en yakın takipçisi benim, herkesin içi rahat olsun” dedi.

Konuşmaların arından meclis başkanlık divanı seçimleri yapıldı. Seçim sonrasında Kartepe Belediyesi tarafından yapımının devam ettiği kent kütüphanesi projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak proje kapsamında yapılabilmesi amacıyla protokol imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ederken, belediye ekipleri özellikle yaklaşan Ramazan-ı Şerif ayı münasebetiyle ilçe genelinde camilerde detaylı iç ve çevre temizliğini hızlandırdı.