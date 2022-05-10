Kartepe Kent Meydanı Cami için ihale düzenlendi

Kartepe Kent Meydanı Cami'nin ikmal inşaatı yapım işi için gerçekleştirilen ihaleye iki firma katılarak, teklif verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmaların yanında ibadet yerlerinin ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor. Birçok ibadethaneye destek veren büyükşehir, son olarak Kartepe Kent Meydanı Cami'nin ikmal inşaatı yapım işi için ihale gerçekleştirdi. İki firmanın teklif verdiği ihalede en düşük teklif 41 milyon 992 bin 717 TL 70 kuruş oldu. İhale komisyonun değerlendirmesinin ardından ihale sonuçlandırılarak, ilgili firmayla sözleşme imzalanacak.

Kent Meydanı Cami tamamlandığında bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşacak. Projenin toplam ibadet alanı 2265 metrekare olarak planlandı.