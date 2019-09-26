İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartepe Kent Meydanı'nda çalışmalar sona yaklaşılıyor

Kartepe Kent Meydanı’nın bağlantı yolları asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, projenin en kısa sürede tamamlanacağı müjdesini verdi.

Kartepe Kent Meydanı'nın bağlantı yolları asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, projenin en kısa sürede tamamlanacağı müjdesini verdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ile birlikte koordineli olarak devam eden kent meydanı bağlantı yolları üzerindeki sıcak asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemizin Kent Meydanı, Kaymakamlık ve belediyemize çıkan bağlantı yollarının yapımı hızla devam ediyor. Ulaşım rahat, güvenli ve konforlu hale gelecek. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yerlerde asfaltlama çalışmalarına devam edeceğiz. Kısa sürede bağlantı yollarının tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.