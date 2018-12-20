Kartepe Kent Meydanı'nda çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde kent meydanı çalışması yapıyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki yapımı devam eden kent meydanı çalışmaları 30 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. Kartepe Kent Meydanı; Gebze, Dilovası, Başiskele, Karamürsel ve İzmit'ten sonra ilçelere kazandırılan altıncı meydan olacak. Kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası'nı kapsayacak şekilde yapılıyor. Çalışmalar, ekiplerin sahaya döktüğü beton ile devam ediyor.

İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer alacağı Kartepe Kent Meydanı, projesinde sosyal alanlar da yer alacak. Meydanda her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek.

Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi kurulacak. Meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları da konulacak.