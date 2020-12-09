Kartepe Kültür ve Taziye Evi'nin çevre düzenlemesi başladı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın projelerinden biri olan Kültür ve Taziye Evi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Belediye ekipleri tarafından Kültür ve Taziye Evi çevresinde 250 metre kare alanda çevre düzenlemelerine başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kocaman, çevre düzenlemesinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kültür ve Taziye Evi çevresinde çocuklar için oyun parkı, yeşillendirme, ağaçlandırma, giriş sundurmaları yapımına devam ediliyor. 250 metre kare alanda yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kültür ve Taziye Evi, hemşerilerimizin ortak kullanım alanı olarak hizmet verecek. Burada hemşerilerimiz acı ve tatlı anlarını paylaşacaklar. Kültür ve Taziye Evi'nin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması sonrasında hizmete hazır hale gelecek. Ancak pandemi koşullarına ve kısıtlamalarına uygun bir düzenleme yapacağız” dedi.