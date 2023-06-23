Kartepe Kurban Bayramı'na hazır

Belediye ekipleri bayram süresince görev başında olacak.

Kartepe Belediyesi 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ilçe genelinde hazırlıklarını tamamladı. Bu çerçevede, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ibadethaneler, park ve oyun alanlarında temizlik, aydınlatma, bakım ve onarım işlerini yaparak bayrama hazır hale getirdi. 20 tırpancı ve 8 peyzaj bahçıvanı olmak üzere toplamda 28 personelle 32 mahalle geneli, 170 park alanı, 212 cadde, 52 mezarlık alanı, 84 okul alanı, 99 cami bahçesi ve 45 Kur'an-ı Kerim Kursu'nda temizlik, bakım ve peyzaj düzenlemeleri tamamlandı. Ekipler cadde yıkamalarına da bayram gününe kadar devam edecek.

Kabristanlıklardaki bakım ve temizlik çalışmalarını da tamamlayan Kartepe Belediyesi ekipleri Arife Günü de, tüm mezarlıklarda aile kabristanlarını ziyarete gelecek olan vatandaşlara 60 bin çiçek dağıtacak.

Kurban Bayramı süresince 32 mahallede çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek. Mahalle meydanlarında yapılacak olan etkinliklerde gösterilerin yanı sıra çocuklara çeşitli hediyeler verilecek. Çocuklar Kartepe'de bayramın neşesini doyasıya yaşayacak.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bayram öncesi 19 kamyon, 11 iş makinesi ve 40 personel ile Arife Gününe kadar moloz ve iri hacimli atıkları toplayacak. Ekipler, Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 14.00 itibariyle kurbanlık hayvan atıklarını toplayıp bertaraf ederek, çevre sağlığı ve temizliğini de sağlayacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla Suadiye Kapalı Pazarı, Ertuğrulgazi Mahallesi (Uzunçiftlik Hürriyet Pazarı), Eşme Pazarı, Atakent Mahallesi (Uzunçiftlik Bahçelievler Pazarı), Sarımeşe Pazarı, Kartepe Kent Çarşısı (Salı Pazarı), Emekevler Mahallesi (Uzunçiftlik Konak Pazarı) ve Derbent Pazarı arife günü hizmet verecek.

Kartepe Belediyesi bünyesinde kaçan kurbanları yakalamak için kurulan 'kurban yakalama timi' ihbarlarla hizmet verecek. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak, görevlerine başladı. Bir veteriner hekim ile 8 personelin yer aldığı 9 kişilik tim, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.