'si Antalya Masterler futbolcusu Bülent Üstüner adına düzenlenen 'Uluslararası Türkiye Masterler Şampiyonası'nda mücadele eden Kartepe Masterler, Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Masterler Şampiyonası'nın 12.'si Antalya Masterler futbolcusu Merhum Bülent Üstüner adına düzenlendi. Antalya'da düzenlenen dev organizasyona Kocaeli takımları damga vurdu. Son 8'de Kocaeli, Gölcük ve Kartepe masterler kalırken, şampiyonluğu Büyükçekmece Masterler'i İshak Topçu ve İbrahim Yılmaz'ın golleri ile 2-0 mağlup eden Kartepe Masterler elde etti.Kartepe Masterler grupta Romanya ekibi Crazy Team'i, Konya Masterler'i, İstanbul Çeliktepe'yi konuk ederken, çeyrek finalde Gölcük Kanyon Masterler'i geçen Kartepe, yarı finalde ise Denizli Masterlerı penaltılar sonucu 4-1 kazandı ve finale kaldı. 5 farklı ülkeden 12 yabancı kulüp olmak üzere toplam 40 takımın yer aldığı dev turnuvada finale kalan Kartepe Masterler şampiyonluk maçında İstanbul Büyükçekmece Masterler ile oynadı. Kartepe temsilcisi sahaya Mahmut, Gazi, Hasan Çelik, Mücahit, Hasan Öztürk, Oğuzhan Altınkaya, Batuhan, Bilal Turgut, Ercan Ağaçe, İbrahim Yılmaz ve İshak Topçu ile başladı. Karşılaşmanın golleri İshak ve İbrahim'den geldi.

Kartepe Masterler mücadeleyi 2-0 kazanarak Türkiye Masterler Şampiyonu oldu. Maçın ardından aileleri ile birlikte büyük bir sevinç yaşayan Kartepe ekibi şampiyonluk kupasını kaldırmanın mutluğunu yaşadı. Kartepe Masterleri tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Spor her yaşta yapılabilmektedir. Spor hayatın her alanında bize gereklidir. Kartepe Masterler takımımız gösterdiği başarı ile bizleri sevindirmiştir. İlçemizi en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.