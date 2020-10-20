Kartepe rahmiye 30 nolu bölgede tapular dağıtılıyor

Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Rahmiye Mahallesi 30 nolu düzenleme bölgesinde yapılan çalışmaları tamamlaması sonrasında tapu dağıtımına başlandı.

Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planları Başkan Mustafa Kocaman'ın talimatıyla, Rahmiye Mahallesi 30 nolu düzenleme bölgesi sınırları içerisinde devam eden imar uygulaması çalışmalarını tamamladı. İmar uygulamasının tamamlanması sonrasında tapu dağıtımına başlandı. Yaklaşık 900 dönümlük alanı kapsayan Rahmiye Mahallesi 30 nolu düzenleme bölgesindeki şuyulandırma çalışması, kadastro kontrolleri ile tapu tescilleri yapıldı. Şuyulandırma çalışması sonucunda 425 adet konut parseli, 3 adet ortaokul alanı, 1 adet Resmi Kurum alanı, 1 adet Dini Tesis Alanı, 1 adet Mezarlık Alanı, 1 adet Teknik Altyapı alanı ve 14 adet park alanı oluşturuldu. Yapılan imar uygulaması ile Rahmiye Mahallesi 30 nolu düzenleme bölgesinde yol ve mülkiyet problemleri de çözüme kavuştu.

Rahmiye Mahallesi 30 nolu düzenleme bölge sınırları içerisine giren taşınmazların malikleri, şuyulandırma sonucunda oluşan yeni tapularını Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Servisinden kimliklerini ibra etmek suretiyle teslim alabilirler. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “İlçe genelinde imar çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. İmar uygulama çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için arkadaşlarımız hızlı ve dikkatli çalışıyor. Ayrıca Rahmiye Mahallesi 31 nolu bölgede devam eden imar uygulaması çalışmaları da son aşamaya geldi, kısa sürede tamamlanacak” dedi.

Konu hakkında bilgilendirilen ve münferit olarak tapularını almaya başlayan hak sahipleri Başkan Mustafa Kocaman'a ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ettiler. Ayrıca Kocaeli Kadastro Müdürlüğü tarafından devam eden yenileme çalışmaları sonuçlanmasının ardından imar uygulamaları daha hızlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.