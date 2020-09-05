Kartepe resimleri Bodrum'da

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe'nin turizm vizyonu doğrultusunda ilçe sınırlarını aşarak, Kartepeyi Kartepe dışında tanıtacak çalışmalar başlattı. Kartepe'nin yaz-kış turizm zenginliğini anlatan görseller bu hafta Bodrum sokaklarını süslemeye başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartepe, doğa güzelliklerini ülke genelinde tanıtmaya başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın turizm hedefleri doğrultusunda Kartepe, yaz turizminin en iddialı ilçelerinden Bodrum turistine göz kırpıyor. Doğa sporları, gezi, huzur, lezzet, adrenalin ve eğlence temalı billboardlar Bodrum'da segileniyor.

Kartepe turizmine dair görsellerin sergilendiği Bodrum'da tatil amacıyla bulunan Kartepeliler , karşılarına bir anda çıkan Kartepe billbordlarını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayıp, ardından selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdiler. Sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan Kartepeli gençler, “Bodrum'da bile Kartepem yanımda” diyerek Bodrumdan Kartepe'ye selam yolladı.

Kartepe'nin iç turizmde başarılı bir noktada olduğunu ancak dış turizm tanıtım faaliyetlerinin de ilçemiz ve şehrimiz için önemli olduğunu vurgulayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Görenleri hayran bırakacak güzelliklerle dolu bir ilçemiz var. Bize düşen bu güzellikleri en doğru stratejilerle sunmak, göremeyenlere, bilmeyenlere göstermek. Gelemeseler bile, Kartepe'nin adını duymayan, bilmeyen insan sayımız yok denecek kadar az. Dünyada ki pek çok turizm merkezi Kartepemizin imkan ve olanaklarına sahip değil. Ama yıllar öncesinden yaptıkları turizm pazarlama stratejileri ile halen daha dünya harikası olarak anılıyorlar. Turizm hedeflerimizi gerçekçi ve ulaşılabilir olarak belirliyoruz. Bunun gibi küçük adımlar, Kartepe'nin imaj çalışmasına önemli bir katkıdır. Doğası gereği de bu süreç sonu olmayan bir süreçtir” dedi.

Ulduağ ile aynı kulvarda olduğuklarını belirten Başkan Kocaman, “Kartepemizin hafta sonu ve günü birlik turist sayısı tatmin edici ama biz haftanın 7, yılın 365 günü benzer hareketliliğin olmasını arzu ediyoruz. Tesislerimiz kendini geliştiriyor, yeniliyor. Turizm esnafımız, işletmecilerimiz elini taşın altına koyuyor. İstişare kültürü ve ortak akıl ile turizm pastasından Kartepemizin hak ettiği kadar pay almasına talibiz. Uludağ ile aynı kulvardayız. Orayı yakalayacak potansiyale sahibiz ” diye konuştu.

Kocaeli'nin en güzel ilçelerinden biri olan ve her mevsim tercih edilen Kartepe, özellikle hafta sonları İstanbul, Bursa gibi çevre şehirlerden ziyaretçi akınına uğruyor. Kartepe'de gezilecek yer ve aktivite seçeneği çok fazla. Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi sevenler için birçok doğal güzelliğin bulunduğu Kartepe'de, ziyaretçilere konaklamadan, doğa sporlarına kadar sayısız etkinlik imkanı sunuluyor.

Maşukiye Kartepe'nin en çok tercih edilen aynı zamanda en çok merak edilen doğa harikası mahallelerinden biri olma özelliğini taşıyor.Doğanın tadını çıkarmak için eşsiz bir mekan arayanlar Maşukiye'yi tercih ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'ye kazandırdığı ve tüm Türkiye'den rekor sayıda ziyaretçisi olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda ise doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı sunuyor.