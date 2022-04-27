Kartepe Şirinsulhiye'ye meydan yapılıyor

Kartepe Belediyesi tarafından yapımına başlanan Şirinsulhiye Meydan Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, Şirinsulhiye Mahallesi'nde Meydan Projesi'nin yüzde 70'ini tamamlandı. 2300 metrekare alanda yapılan meydan projesi çerçevesinde Şirinsulhiye eski ilkokul binası restore edilerek kafeye çevrilirken, cami şadırvanıda yenileniyor. Proje'nin yüzde 70'nin tamamlandığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "2300 metrekare alanda yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla Kartepeli hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebilecekleri güzel bir meydanları olacak. Kentler, meydanları ile anılır. Meydanlar kente kimlik kazandıran önemli bir unsurdur. Kentlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlar. Kartepe'miz gelişecek, meydanlarımızda kent kültürü olarak gelecek nesillere taşınacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.