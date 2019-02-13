Kartepe sokakları parke taşları ile donatıldı

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alt yapı sorunu olmayan sokak ve caddeleri parke taşı ile döşerken alt yapı çalışmaları nedeniyle de bozulan güzergahlarda bakım ve onarım çalışmalarında bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kartepe yollarını şık bir görünüme kavuşturmak için, 2014'ten günümüze kadar 61 bin 665 metre uzunluğunda 407 adet cadde ve sokak üzerinde 869 bin 388 metrekare parke ve 276 bin 386 metre bordür kullanarak sokakları tek tek elden geçirdi.

Ekipler, üst yapı iyileştirmeleri kapsamında 2018 yılında da 10 bin 260 metre uzunluğunda 77 sokakta parke yol çalışması yaptı. Son olarak ekipler Derbent Mahallesi Aşina Sokak üzerinde 150 metrelik güzergahı ve Ertuğrul Gazi Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde de 300 metrelik güzergahı parke taşları ile döşedi.