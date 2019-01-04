Kartepe sporun uğrak yeri olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu inşaatı şekillenmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile kentteki okullar modern spor salonları ile donatılıyor. Bugüne kadar pek çok okula spor salonu kazandıran Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesine de bir tesis Bu kapsamda spor salonunda beton serim işlemleri tamamlanırken tesis şekillenmeye başladı. Yapının dış kenet imalatları büyük ölçüde tamamlanırken zenon panel duvarların imalatları yapılıyor. İç kenet yapımı da devam eden yapının asma kat dış duvar çalışmaları tamamlandı.

Çatı kaplama işlerine de kısa sürede başlanacak bin 100 metrekare taban alanı üzerine inşa edilecek olan yapı, toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yapının zemin katında ortak kullanım alanlı basketbol ve voleybol sahası bulunacak. Ortak saha alanına 28 çarpı 15 metre ölçülerinde basketbol sahası ve 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. 220 kişilik tribün yapılacak olacak spor salonunda antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, güvenlik-idare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe yer alacak. Ayrıca birinci katta diğer sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon bulunacak. Spor salonunun yapımında 33 ton demir, 15 ton hasır çeliği kullanılacak. Yapıda 115 ton yapı çeliği ve yaklaşık 1000 metreküp hazır beton uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Kocaeli'deki ihtiyaç duyulan birçok noktada kapalı spor salonu inşa ederek vatandaşlara modern mekanlarda spor yapma imkanı sağladı. Bugüne kadar 15 kapalı spor salonu yapılırken 3 spor salonunun da inşasına devam ediliyor.