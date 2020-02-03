Kartepe teknik ekibi de Elazığ'da

Kartepe Belediyesi tarafından Elazığ'a gönderilen yardımların yanı sıra teknik ekip de hasar tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar bölgede kalacak.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan deprem sonrasında başlatılan yardım kampanyalarına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da destek verdi. Belediye Başkanı Kocaman'ın girişimleri ve Kartepeli iş adamlarının desteği ile temin edilen yardımlar Elazığ'a ulaştı.

Yardımların yanı sıra, Kocaeli'den Elazığ'a giden teknik ekibin içerisinde Kartepe Belediyesi uzmanları de yer alıyor. Elazığ'a giden teknik ekip Kocaeli kafilesiyle bir araya geldi. Ekipler Elazığ merkeze bağlı 2 bin 200 nüfuslu Mollakendi Beldesi'nde hasar tespitini bitirip, 6 bin 700 nüfuslu Akçakiraz Beldesi'nde hasar tespit çalışmalarında yer aldılar.

Yapılan hasar tespit çalışmaları koordineli olarak çalışılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine ivedilikle aktarılarak, şehir planlama çalışmalarına entegrasyonu için veri havuzuna işlendi. Elazığ'da ki ekipten alınan bilgiye göre; bir hafta süreyle hasar tespit çalışmaları için giden ekibin, çalışmalar tamamlanınca ya kadar bölgede kalacakları öğrenildi.