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Kartepe Temmuz ayı meclisinin 2. birleşimi yapıldı

Kartepe Belediyesi’nin Temmuz Ayı Meclisinin 2.

Kartepe Belediyesi'nin Temmuz Ayı Meclisinin 2. birleşiminde 2019 mali yılı kesin hesabı oylandı.


Kartepe Belediyesi Temmuz Ayı II'nci birleşimi Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2019 mali yılı kesin hesabı muhalefet şerhiyle birlikte oy çokluğu ile kabul edildi.

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