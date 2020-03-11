İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartepe turizm rehberi ve haritası hazır

Kartepe Belediye tarafından güncellenerek hazırlanan ‘Kartepe Turizm Haritası ve Rehberi’nde önemli detaya yer verildi.

Kartepe Belediye tarafından güncellenerek hazırlanan ‘Kartepe Turizm Haritası ve Rehberi'nde önemli detaya yer verildi.


Kartepe Belediyesi turizm alanındaki tanıtımım çalışmalarına bir yenisini daha eklendi. Bu kapsamda Kartepe'de turizm faaliyetlerine hizmet amacıyla Kartepe Turizm Haritası ve Kartepe Turizm Rehberi hazırlandı. İlçenin turizmine katkı vermesi amacıyla hazırlanan Turizm Haritası ile Kartepe'ye ulaşım, ilçedeki doğa sporları, doğal güzellikler, oteller, tarihi ve tescilli binalar hakkında turistlere yol gösterilecek.


Kartepe Turizm Rehberi'nde ise Kartepe'nin konumu ve tarihi, tarihi eserler, aktiviteler, Kartepe'de yemek, yaylalar, çiçekçilik, etkinlikler, turizm tesisleri, telefon numaraları ve fotoğraflar yer alıyor. 60 sayfadan oluşan Turizm Rehberinin turistlere kolaylık sağlaması hedefleniyor. Hazırlanan rehberler, tüm otellere, turistik tesis ve işletmelere, insanların sıklıkla ziyaret ettiği kamu kurum ve sanayi kuruluşlarına, muhtarlıklara dağıtımları yapılarak Kartepe Belediyesinin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.