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Kartepe ve Başiskele yolları onarılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ve Başiskele ilçelerindeki yollar yenilenecek.


Büyükşehir Belediyesi, bozulan ve zamanla deforme olan yolların bakım ve onarımı yapılıyor. Bu kapsamda Kartepe ve Başiskele ilçeleri için “Yol Bakım ve Onarım İşi” ihalesi gerçekleştirildi. 12 firmanın teklif sunduğu işin yaklaşık maliyetinin 4 milyon 816 bin TL olarak belirlendi. İhalede verilen en düşük teklif 3 milyon 325 bin TL olurken, gelen en yüksek teklif ise 3 milyon 824 bin TL oldu.


kapsamında belirlenen noktalardaki yollar vatandaşların ulaşımlarını daha elverişli yapabilmeleri için yenilenecek. Bu doğrultuda 11 bin 500 bin metrekare parke döşeme, yağmursuyu kanalı temizliği, dolgu, kazı gibi birçok farklı işlerde çalışmalar gerçekleştirilecek.

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