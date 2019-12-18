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Kartepe ve Karamürsel'de mezarlıkların görünümü değişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe Serinlik ve Karamürsel Senaiye mezarlıklarında taş duvar imalatı gerçekleştirdi.


Kocaeli'nde birçok büyük projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıkların bakımına ve düzenlenmesine özen gösteriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe ilçesi Serinlik ve Karamürsel Senaiye mezarlıklarında çevre taş duvar inşası gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesi Serinlik Mezarlığı'na, 120 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde taş duvar imalatı yapıldı. Karamürsel Senaiye Mezarlığı'nda ise 216 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde taş duvar inşa edildi. Taş duvar imalat çalışmaları sonrasında, taş duvarların üzerine harpuşta imalatları yapılarak yeni bir görünüm kazandırılıyor.


Şehrin çeşitli yerlerindeki mezarlıklar, olmayan veya eskiyen çevre duvarlarıyla kötü bir görünüme neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlıkların daha elverişli bir görünüme kavuşabilmesi için çevre duvar inşasını ve iç kısımların düzenlemesini titizlikle yapıyor. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi taş duvar inşasında Karamürsel, Hereke ve Ocak taşı kullanıyor.

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