Kartepe, yaza hazırlanıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sosyal donatılarda yaz mevsimi hazırlıklarını başlattı. Bahar ve yaz mevsiminde ilçe genelinde park alanları, camiler, okullar, kamu kurumları, refüjlerde, toprak düzenleme, tesviye, çimlendirme, bitki dikim, çanak açımı, budama, sulama çalışması, park alanları revize çalışmaları, çim biçimi ve yabani ot temizliği çalışmalarına başlanıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemiz turizmin gözbebeği bir ilçedir. Turizm alanında gereken yatırımlara aralıksız devam edeceğiz. Kartepeli hemşehrilerimizin, misafirlerimizin bahar ve yaz mevsimlerini daha güzel geçirmeleri için ekiplerimizle birlikte çalışmalara başladık. En kısa zamanda sosyal donatı alanlarımızda temizleme ve bakım çalışmaları bitirilecektir” dedi.