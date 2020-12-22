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Kartepe yeni güne böyle uyandı

Gece saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri yeni güne kartpostallık görüntülerle uyandı.

Gece saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri yeni güne kartpostallık görüntülerle uyandı.


Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kartepe'de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı gece saatlerinde devam etti. Yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü. Yeni güne uyanan bölgede yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.



“Kartepe'yi de merak ediyorduk”


Kartepe'yi görmek için Bursa'dan gelen Fevzi Bircan isimli vatandaş, “Bursa'dan geliyoruz. Genelde biz Uludağ'a çıkıyoruz. Kartepe'yi de merak ediyorduk, burayı da ziyaret edelim dedik. Gelen arkadaşların da sosyal mesafe kuralları içerisinde ziyaret etmelerini öneririm. İnşallah pandeminin kar turizmine ir zararı dokunmaz. İnsanların tedbirlere uygun şekilde davranacaklarına eminim” dedi.

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