Kartepe yolları için yapılan ihaleye 16 teklif

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yolların bakım ve onarım çalışması için ilçe bazlı gerçekleştirdiği ihaleleri sürdürüyor. Yol konforunu artıracak çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesi için de ihale gerçekleştirildi. İzmit yollarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan "Kartepe İlçesi (2021 Yılı) Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi" ihalesine 16 firma katılarak teklif verdi.

20 bin metrekare parke

2021 yılı iş takvimi kapsamında, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Kartepe ilçesinde yol bakım ve onarım işlerinde toplamda 16 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. İhale kapsamında 20 bin metrekare parke, 3 bin 750 ton asfalt yama, 23 bin metre bordür, 2 bin metreküp taş duvar ve muhtelif tamirat işlerinde de malzeme kullanımı gerçekleştirilecek.