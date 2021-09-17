Kartepe yüzme havuzunda kayıtlar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak Kartepeliler'in hizmetine sunulan Kartepe Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda kayıtlar başladı.

Kartepe Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri yedi, Pazar günleri altı seans olarak hizmet verilecek. Yüzme havuzunda yüzme kurslarının yanı sıra fitness branşı da yer alıyor. Altı kulvardan oluşan yüzme havuzunda aynı anda pandeminden dolayı 50 kişi havuzdan faydalanabilecek. 20 personelle hizmet verilen yüzme havuzunda 4 bay, 4 bayan yüzme eğitmeni, 2 bay, 2 bayan fitness eğitmeni tarafından eğitim verilecek.

Kartepe Belediyesi eğitmenleri tarafından 5-12 yaş grubuna, 12 yaş ve üzerine ve yetişkinlere hizmet verilecek. 12 yaş altı çocuklar yetişkin velisi ile havuza girebilecek. Kartepe Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda pandemi kurallarına titizlikle uygulanacak. Otomasyon sistemi ile havuz ilaçlanırken, havuza kayıt olanlar HES kodu ile hizmet alabilecek.