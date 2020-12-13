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Kartepe zabıtası pazar yerlerinde aktif

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde Covid-19 denetimlerine devam ediyor.

Belediye ekipleri kurulan pazarlarda Covid-19 tedbirlerini alırken, Kartepelilere uyarılarda bulunmaya da ihmal etmiyor.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman öncülüğünde ilçe genelinde Covid-19 genelgelerine harfiyen riayet edilirken, dezenfektan çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerlerinde denetimleri aksatmıyor, sık sık anonslarla uyarılarda bulunuyorlar. Belediye ekipleri tarafından pazar alanlarının giriş ve çıkışlarına kurulan dezenfektan otomatlarını vatandaşların kullanmaları sağlanarak, hijyen çalışmaları yürütülüyor. Vatandaşların, en iyi fiyatla en taze ürüne ulaşmalarını sağlamak amacıyla Zabıta ekipleri, pazardaki ürünlerin gramaj, fiyat ve tazeliğini kontrol ederken, sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimlerini gerçekleştiriyor.

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