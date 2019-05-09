Kartepe Zabıtası'ndan fırınlara ramazan denetimi

Zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve hijyen konularında ki denetimleri yanı sıra işletmelerin hijyen belgelerini de kontrol etti.

Ramazan nedeniyle halk sağlığının gözetildiği denetimlerini sıklaştıran Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki fırınları mercek altına aldı. İlçe genelinde faaliyet gösteren fırınlar Ramazan Ayı başından itibaren periyodik olarak denetlendi. Ramazan ayı nedeniyle fırınlara yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, fırınlarda çalışan personelin hijyen eğitim belgeleri, başta olmak üzere gramaj ve hijyen konularına uyulup uyulmadığını gözden geçirdiklerini kaydetti.

Müdür Özbayraklı, “Ekiplerimiz denetimlerinde işletmelerde, hamurun yapıldığı tekneler, çalışanların saç ve sakal kontrolleri, iş elbiseleri, soyunma odaları, hamurların bekletildiği odalar, un çuvallarının saklandığı depolar, odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, dezenfekte, paspas temizliği, havalandırma sistemleri, tuvalet temizliği, ekmek gramajları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve üretim izinleri tek tek kontrol edildi” dedi.

Eksik evrak tespit ettikleri fırın sahiplerine, eksikliklerini gidermeleri için süre verdiklerini kaydeden Müdür Özbayraklı, ilçedeki 38 fırının denetlendiğini kaydetti. Gramajlara ve genel kurallara da uyan esnafı tebrik ettiklerini belirten Müdür Ali Özbayraklı, “Halk sağlığını etkileyen ve tehdit eden işletmelere yönelik denetimlerimiz fırınlarla sınırlı kalmayacak. Zabıta müdürlüğü olarak denetimlerimizi ramazan boyunca gıda üretimi yapan tüm iş kollarını kapsayacak şekilde devam edecektir” diye konuştu.