Yurt içi ve yurt dışından 180'den fazla akademisyen, araştırmacı diplomat ve siyasetçinin katılımıyla gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi sona erdi. Zirvenin kapanış oturumunda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bile bile, ‘Mutlu şehircilik' diyerek bir risk aldım. Mutlu şehircilik dediğimizde insanların kentlerdeki olumsuzluklarını sorgulayacağını bile bile bunu söyledim” dedi.

Yurt içi yurt dışı pek çok akademisyen, siyasetçi, yazar, kültür-sanat insanı, iş adamlarının katılımıyla bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi sona erdi. 3 gün boyunca devam eden ve 180'den fazla akademisyen ve uzmanın konuşmacı olarak katıldığı zirvede “Şehircilik ve Mutlu Şehir” olarak belirlenen tema üzerinden önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Çok sayıda oturumun gerçekleştirildiği zirve, düzenlenen kapanış oturumu ile sona erdi. Zirvenin kapanış oturumuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Akademisyenler kapanış oturumunda zirveyi değerlendirdi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Veysel Bozkurt, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilek Demirbaş, Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Selvi, Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Şirin, kapanış oturumunun kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Programda zirve ile ilgili değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, zirvede dünyaya önemli mesajların aktarıldığını belirterek, zirveden çıkan raporların önemli sonuçları ileteceğine dikkat çekti. Daha sonra konuşan Prof. Dr. Veysel Bozkurt, zirvede oturumlara katılan konuşmacıların önemli problemleri dile getirdiğini söyledi. Söz alan Prof. Dr. Dilek Demirbaş da zirvede önemli önerilerin ortaya çıktığını ve burada dile getiren dezavantajların avantaja çevrilebileceğini vurguladı. Yaptığı konuşmada zirveden çıkan sonuçları değerlendiren Prof. Dr. Haluk Selvi ise şehirlerde artan mutsuzluk, tatminsizlik gibi problemlerin aşılmasının çocukların ve gençliğin mutlu olması ile mümkün olabileceği sonucunun çıktığını söyledi. Son olarak söz alarak değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İbrahim Şirin, zirvedeki yapılan değerlendirmelerde 21. yüzyılın insanları olarak tarihi bir avantaj olarak kullanarak geleceğin inşa edilmesi gerektiği sonucunun çıktığını dile getirdi.

“Zirvede çok ciddi katkılar yapıldı”

Akademisyenlerin değerlendirmelerini dile getirmesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Zirveye dair değerlendirmelerde bulunan Büyükakın, “Eski bir akademisyen olarak, kendimi bir belediye başkanı değil, bir hoca olarak sayarak değerlendirmeler yapmak istiyorum. Zirvede çok ciddi katkılar yapıldı. Ama özellikle dün akşam başlayan bir toplantı gerçekleştirdim. Gençlerle birlikte yapılan toplantı zirvenin en önemli noktasıydı. Gençlerimizle daha fazla konuşmamız gerekiyor. Orada ortaya çıkan notları değerlendireyim. Hanımefendilerin gece saatlerinde otobüste durak dışında inebilmesi için bir öneride bulundu. Biz de burada bir somut sonuca vararak düzenleme yaptık. Bu düzenleme son derece yararlı olacak. Onun için daha fazla dinlemek lazım. Genç mekanlar tasarlamaya karar verdik. Gençler kendileri için imkanlar istediler. Aynı zamanda burada indirim de olsun istediler. Biz de bedava olsun, belediye karşılasın dedik. Beraber tasarlayalım, adı da genç mekanlar olsun diye konuştuk. Önümüzdeki günlerde bunu projelendireceğiz. Gönüllü esaslı projeleri arttırmaya karar verdik. Çocuktan gence, engelliye, dezavantajlı gruplara kadar, tarihle, doğayla, kültürle alakalı birçok konuda sosyal projeleri birlikte yapmaya ve farkındalık projelerini birlikte yapmaya karar verdik” dedi.

“Mutlu şehircilik' diyerek aslında bir risk aldım”

İnsanların şehirlerdeki olumsuzluklara yönelik olumsuz yönde değerlendirmeler yapacağını bilerek, “Mutlu Şehircilik” temasını seçtiğini belirten Büyükakın, “Gençlik meclisleri yapmaya karar verdik. Orada gençlerimiz sürekli çalışsınlar ve bunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisine teklif olarak sunsunlar. Biz de onu orada değerlendirelim. Benim yapmış olduğu oturumun özeti buydu. Ben bu oturumlara katkı sağlayan akademisyenlere ve uygulayıcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin çalışmaları ilerleyen günlerde değerlendirilecek. Bence bu zirvenin en büyük kazanım oluşturduğu farkındalık. Bile bile, ‘Mutlu şehircilik' diyerek bir risk aldım. Mutlu şehircilik dediğimizde insanların kentlerdeki olumsuzluklarını sorgulayacağını bile bile bunu söyledim. Özellikle buraya dikkat çekilsin. İnsanlar, ‘Siz mutlu şehir diyorlar ama bu olursa daha iyi olur' desinler diye bunu istedim” diye konuştu.

"Asıl amaç insanın mutluluğu olduğunu vurgulamaktı"

Zirve sayesinde önemli bir vizyonun oluşmasına katkı sağlandığını dile getiren Büyükakın, “Aslında biz var olanla yetinmemeli, sürekli olarak yaptıklarımızı gözden geçirmeli ve iyileştirmeliyiz. Bu kapsamda mutlu şehir dediğimizde bir vizyon ortaya koyalım dedik. Az önce ifade edildi. Mutlu şehir diyelim, bir vizyon koyalım. O vizyon aynı çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak gibi bir vizyon olsun. Onun için de sürekli çaba sarf edelim. Aslında bu bir vizyondur. Bir kez daha hatırlatıyorum. Şehirlerde insanların mutlu olmak durumunda olduğunu, asıl amaç insanın mutluluğu olduğunu vurgulamaktı. Bence en önemli kazanım bunun farkında olunması. Buradan başlayacağız ve sorular burada gelmeye başlayacak. Ne olursa insan mutlu olur demeye başlayacağız. Bunları sıralamaya başladığımızda ardından onları yapmaya başladığımızda ve ne kadarını yapıp yapmadığımızı görmeye başladığımızda o zaman ilerlemiş olacağız” şeklinde konuştu.

Büyükakın'ın konuşmasının ardından zirve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.