Kartepe'de 1 milyon 257 bin TL'lik yatırım

M.Mustafa Kocaman, İSU ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan içmesuyu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSU ve Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Köseköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde içmesuyu ve yağmursuyu çalışmasına start verildi. Belediye ekipleri tarafından çalışmalar kapsamında 1.7 km uzunluğunda içmesuyu hattı ve 1.3 km uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa edilecek.

Kartepe'ye büyük yatırım

M.Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan Köseköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yapılan çalışmaları incelemesinin ardından bilgi aldı. Hazırlanan proje kapsamında 386 metre 400'lük, 216 metre 500'lük, 84 metre 600'lük, 242 metre 800'lük, 291 metre 1000'lik, 150 metre 1200'lük olmak üzere 1369 metre yağmursuyu, 160 metre 300'lük, 1500 metre 100'lük olmak üzere toplam 1660 metre de icmesuyu hattı yapılacak. Yağmursuyu 997 bin TL, içme suyu 260 bin TL'ye mal olacak. Alt yapı çalışmalarının iki ayda tamamlanması planlanıyor.