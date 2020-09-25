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Kartepe'de 10 ayda 150 ton iri hacimli atık toplandı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son 6 ayda ilçe genelinde 100 ton iri hacimli atık topladı.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın temiz ve sağlıklı Kartepe vizyonu doğrultusunda ilçe genelinde temizlik çalışmalarına belediye ekipleri devam ediyor. Belediye ekipleri Kartepe genelinde 10 ayda 150 ton iri hacimli atık topladı. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ocak Ayında 15, Şubat Ayında 16, Mart Ayında 15, Nisan Ayında 17, Mayıs Ayında 20, Haziran Ayında 27, Temmuz ayında 25 ve Ağustos ayında 25 ton iri hacimli atıklar toplandı.



Evsel atıklar toplanıyor


Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 7/24 hizmetlerine devam ettiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Kartepe genelinde daha temiz bir ilçe için gece ekiplerimiz hizmet vermektedir. Evsel atıklar belli bir periyot içerisinde titizlikle toplanıyor” dedi.



Atık varsa bildirin


Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm atıkları da özenle ekonomiye kazandırılmaktadır. Kartepeli hemşerilerimizden isteğimiz iri hacimli atıklarını çöpe atmadan bize bildirmeleridir. Temizlik İşleri ekipleri tarafından iri hacimli (mobilya-koltuk-ağaç dalları) atıklar alınmaktadır. Bu yönde bize belediyeyi aramaları yeterlidir” diye konuştu. Kartepeli vatandaşlar Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 0 262 316 68 00 - 373 41 83 nolu telefondan ulaşılabilirler.

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