Kartepe'de 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman öncülüğünde belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Kocaman, "Şanlı Türk bayrağımız ve Cumhuriyet ruhumuz her zaman içimizde. 99. yılını gururla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için bayraksız ev ve işyeri kalmasın istedik. Kocaeli Valiliğimizin başlattığı Bayrak As etkinliğimizi gerçekleştirdik. Atalarımız bu vatanı bizlere kanıyla, canıyla bedel ödeyerek armağan etti. Biz de onurla, minnetle sahip çıkacağız" dedi.

Başkan Kocaman, daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu Türk Bayrağı ve çalan kahramanlık marşlarıyla birlikte kutladı. Kartepe genelinde 99. yıla özel 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı.