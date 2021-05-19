İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartepe'de 19 Mayıs coşku ile kutlandı

Kartepe’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıldönümü, düzenlenen resmi törenlerde coşku ile kutlandı.

Kartepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıldönümü, düzenlenen resmi törenlerde coşku ile kutlandı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü Kartepe Kent Meydanı'nda kutlandı. Düzenlenen törenlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Kartepe Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı ve davetliler katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan tarafından Atatürk Anıtına çelenk konularak saygı duruşu ve İstiklal Marşı hep birlikte okundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.