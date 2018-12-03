Kartepe'de 2 ayda 6 bin 875 ton evsel atık toplandı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına 7/24 devam ediyor. Belediye ekipleri Eylül ayında 3 bin 427 ton, Ekim ayında 3 bin 447 ton, toplam 6 bin 875 ton evsel atık toplayarak İZAYDAŞ'a gönderdi.

Belediye ekipleri Eylül ayında 216, Ekim ayında 64 Camii bahçesi ve çevresi yıkarken, Eylül ayında 188, Ekim ayında 16 Mahfel temizliği yaptılar. Kartepe genelinde 896 pazar esnafı tarafından 17 pazar kuruluyor. Eylül ve Ekim aylarında toplam 145 kez pazar yerlerinin temizliği ve yıkaması yapıldı.

Kartepe genelinde bulunan çöp konteynırları, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çöp toplama ekibi ile eş zamanlı olarak bulundukları yerde çöpleri boşaltıldıktan sonra yıkama aracı ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Tamiri gereken konteynerler yerinden alınarak bakım ve onarımları yapılıyor.

Belediye ekipleri Eylül ve Ekim aylarında ilçe genelinde 17 iş yerinde denetim yaparken, Sıfır Atık Projesi kapsamında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü belediye hizmet binası, ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlar ile okullara atık toplama kutuları dağıtıldı. Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde Sıfır Atık Projesi eğitimlerine başlanıldı.

Atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmaları kapsamında belediye ekipleri Eylül ayında fabrikalar, kamu kurum ve kuruluşlarından 166 kilogram ambalaj, 45 ton cam atığı, Ekim ayında ise 107 kilogram ambalaj 43 bin ton cam atığı toplandı. Ayrıca yine proje kapsamında Ekim ayı içerisinde 280 litre atık yağ doğaya karışmadan toplandı.