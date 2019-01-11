Kartepe'de 2018 yılında 42 bin ton evsel atık toplandı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2018 yılı içerisinde 5 bin 312 seferde 41 bin 281 ton 800 kg evsel atık toplayarak bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a nakledildi. Her hafta 896 pazar esnafı tarafından kurulan 17 pazarda toplam 874 kez pazar yerlerinin temizliği ve yıkaması yapıldı.

İbadethanelere ayrı bir önem veren belediye ekipleri ilçe genelinde bulunan 80 caminin periyodik temizlik çalışmaları 3 kişilik personel ile yapıldı. 2018 yılı içerisinde toplam 360 defa camiler, 26 adet Kur'an Kursu ve 43 Mescit te iç temizlik yapıldı.

Belediye ekipleri bölgelerde bulunan çöp konteynırları, çöp toplama ekibi ile eşzamanlı olarak bulundukları yerde çöpleri boşaltıldıktan sonra yıkama aracı ile yıkanarak dezenfekte edilirken, program dahilinde ve gelen şikayet değerlendirmeleri sonucu 2018 yılı içinde 6 bin 507 adet konteynır yıkandı.

Ekonomik tasarrufa çok dikkat eden belediye ekipleri tamiri gereken konteynerler olduğu yerde veya yerinden alınarak bakım ve onarım yapıldıktan sonra, ihtiyaç duyulan yerlere konulmaya devam ederken, 2018 yılında 1234 adet galvaniz ve 134 adet plastik konteynır tamir edilerek yeniden kullanıma sunuldu.

İşyerleri ve kurum önleri ana cadde güzergahları, durak yanlarına talep halinde uygun alanlara yerleştirilerek bakımları yapılan askılı çöp kovaları çevre temizliğine büyük katkı veriyor. 105 adet yeni askılı çöp kovalarının montajı belediye ekipleri tarafından yapılırken, 60 adedin tamiri yapılarak hizmete sunuldu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2018 yılı içinde toplam 158 adet işyerinde denetim yaparken, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmaları kapsamında 2018 yılı içerisinde 1785 ton 920 kg ambalaj atığı toplandı. Fabrikalardan ve ilçe genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından 634 bin 920 kg cam atığı belediye ekipleri tarafından toplandı. Kartepe genelinde 281 adet ömrünü tamamlamış lastik, ilçe genelinde tüm okul, kamu ve iş yerlerinden 75 kg atık pil, 853 LT atık yağ, 2 bin 353 iri hacimli atık belediye ekipleri tarafından toplandı.