Kartepe'de 37 yeni imar yolu açıldı

Yıl içerisinde ekipler tarafından 37 yeni imar yolu açılarak hizmete sunuldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 37 imar yolunu açarak hizmete sundu. Ekipler tarafından toplam 4 bin 500 metre uzunluğunda 326.5 metre genişliğinde imar yolu 34 bin 542 ton stabilize malzeme serildi. Çalışmalar hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemizde imar planları ve uygulamaları kapsamında sağlıklı kentleşme sürecimizi, doğru ve hızlı bir şekilde planlayarak yürütüyoruz. Kartepemiz, genç ama coğrafi olarak çok geniş ve hızla büyüyen, gelişen bir ilçe. Geleceğimize sağlıklı ve planlı kentleşme sürecini tamamlamış bir Kartepe miras bırakmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri Acısu-Sungurlu Yolu, Gelibolu-Çamlıdere Caddeleri, Aktif Sokak, Derbent-Ilıca - Gümüş - Dernek Sokakları, Eşme-D-100 yanı bağlantı, Ertuğrul Gazi Mahallesi-Sağlık Ocağı yanı Maral Sokak bağlantısı, Şeref-Özkul Sokakları, Sarımeşe-Hurmalı-Solmaz-Burgaz Sokakları, Rahmiye Mahallesi- Hamamlı Sokak Bağlantısı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi-Huzurlu-Cebeci Sokakları, Asiller Caddesi bağlantısı, Suadiye Mahallesi Çörtlence Sokak, Atılay Sokak bağlantısı, Necati Öğretmen Çıkmazı, Bahçelievler Sokak üstü, Kestanelik Caddesi, Artezyen Sokak devamı, Uzunçiftlik Mahallesi Vayraklı, Kültür ve Öz Sokakları, Arslanbey Mahallesi Yıldızım Sokak bağlantısı, Bostan Sokak bağlantısı, Uzuntarla Mahallesi 301.Sokak, Uzunbey Mahallesi Gülser Sokak, Ataşehir Mahallesi 2 bin 649 persele isimsiz sokak, Balaban Mahallesi Demirciler Sokak İbrikdere Mahallesi 106.Sokak, 101.Sokak, Uzuntarla Mahallesi 303.Sokak ve İbrikdere Mahallesi 141 .Sokak da imar yollarını açarak Kartepeliler'in hizmetine sundu.