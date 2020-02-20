Kartepe'de 40 bin ton çöp toplandı

Kartepe Belediyesi gece gündüz ilçe genelinde hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Çalışmalarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında ilçe genelinde 6 bin 92 sefer yaparak 40 bin 162 ton 176 kilogram evsel atık topladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Kartepemiz turizmin yükselen yıldızıdır. Ülkemizin turizm bakımından önemli bir merkezi durumuna gelen Kartepemizin daha temiz bir çevreye sahip olması için ekiplerimiz gece-gündüz çalışmaktadırlar. Ekiplerimizin bu özverili çalışmaları hemşehrilerimizin de destekleri ve duyarlılıkları ile aralıksız devam edecektir. Temizlik kirletmemekle başlar” dedi.