Kartepe'de 57 park hizmete açıldı

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2014-2019 tarihleri arasında ilçe genelinde birçok projeyi hayata geçirdi. Belediye ekipleri ilçe genelinde Kartepelilerin ihtiyaçlarına göre 57 parkın yapımını tamamlarken, en modern şekilde 24 parkı revize etti.

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan parklar halkın hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmaların ardından Kartepe'de park sayısının 81'e ulaştığı bilgisi verildi.