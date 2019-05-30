Kartepe'de 6 bin kişilik iftar sofrası

M.Mustafa Kocaman ve eşi Elif Kocaman'ın ev sahipliğinde Meşelik Park'ta gerçekleştirildi.

Program Kartepe Merkez Camii İmam Hatipleri Murat Saka ve Nejat Açıkgöz'ün okudu Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Tasavvuf Müziği iftar programına katılanların büyük beğenisini topladı.

“Gönül Soframızda Buluşuyoruz” sloganıyla Kartepelilerle iftar programında bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman, “Bu akşam sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. BU akşam Kartepe bir başka güzel. Bu birliktelik büyük Kartepe ailesinin fotoğrafıdır. Ramazan ayımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi, dualarımızı kabul etsin. Tez zamanda da bizleri inşallah Ramazan Bayramına kavuştursun diye dua ediyorum“ dedi.

“Ben Kartepeyi çok seviyorum” diyen Belediye Başkanı Kocaman, “Çünkü Kartepe'nin insanlarını çok seviyorum. Biliyorum ki sizlerde bizleri seviyorsunuz. Aramızdaki bu sevgi, aramızdaki bu birlik beraberlik olduğu sürece Kartepe'ye her şeyin en iyisiyle hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepiniz müsterih olun, gönlünüz rahat olsun. Hepimiz birlikte Kartepeyiz, birlikte daha güzel Kartepe olacağız. Bugün sözü uzatmanın zamanı değil, bugün dua etmenin, bugünün manevi huzurunu yaşama günü. Emeği geçen herkese sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah oruçlarımızı kabul etsin” diye konuştu. Kartepelilerin yoğun ilgi gösterdiği iftar programı, başladığı gibi huzur ve güven içinde tamamlanarak katılan misafirlerin memnuniyetleri ile sona erdi.