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Kartepe'de 60 yaş üstüne özel önlemler

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından bakımları yapılan Kartepeli büyüklerin evleri de belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.


Korona virüsüne karşı Kartepe Belediyesi önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından bakımları üstlenilen, virüse karşı risk grubunda bulunan 60 yaş üstü Kartepeli büyüklerin evleri dezenfekte edildi. Kartepe Belediyesi ekipleri Kartepeli büyüklerin evlerini dezenfekte ederek, el-vücut temizliği ve alınması gereken önlemlerle alakalı detaylı bilgi verdi. Kartepeli büyüklere zorunlu kalmadıkça evden çıkmamaları bolca su içip ellerini sık sık yıkamaları ve bir ihtiyaçları olduğunda belediyeden istemeleri anlatıldı.


Öte yandan salgınının etkisini azaltmak için Kartepe Belediyesi dezenfekte ekibi, belediye binası önünde Kartepelilere “Biz sizin için buradayız. Sende bizim için evinde kal” yazılı kağıtlarla çağrıda bulundu.

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