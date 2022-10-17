Kartepe'de 8 sokak asfaltlandı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesinde bulunan Uzuntarla ve İbrikdere mahallelerindeki 8 sokakta asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekipler, Uzuntarla Mahallesi'nde 319 ve 321. sokaklar, İbrikdere Mahallesi'nde 25, 29, 109, 101, 140 ve 133 sokaklarda asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından bin 353 ton asfalt serimi ile sokaklar daha modern hale geldi. Asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'mizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yapılan her yatırımla ilçemiz her geçen gün daha modern bir kent olmaktadır. Hemşehrilerimizin daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Planlı ve hızlı çalışarak kısa sürede üstyapı ihtiyaçlarımızı tamamlıyoruz" dedi.