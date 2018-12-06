Kartepe'de ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı

Kartepe Belediyesi'nin Kartepe Bilgi Evleri'nde öğrencilere, ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı.

Ataevler Piri Reis ve Dumlupınar Katip Çelebi Bilgi Evleri'nde “Sağlıklı Dişler ile Geleceğe Işık Saçın” sloganıyla Kartepeli miniklere, diş sağlığı ve ağız bakımı konusunda doğru tutum ve davranışın kazandırılmasına yardımcı olmak ve diş hekimi korkusunun aslında ne kadar gereksiz olduğunu anlatmak amacıyla, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Diş Hekimi Tolga Günkut ve ekibi tarafından seminer verildi. Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı eğitimde, doğru diş fırçalama tekniği, diş bakım şekilleri, diş fırçası ve diş macunu seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen seminerde diş sağlığının önemine değinen Diş Hekimi Tolga Günkut, “Aileler çocuklarına diş fırçalamayı alışkanlık haline getirmelidir. Günde iki defa olmak üzere dişlerin yaklaşık iki dakika süresince fırçalanması sağlığımız açısından çok önemlidir. Ayrıca miniklerin 6 ayda bir yaptıracağı kontroller, diş doktorlarından korkmalarını önleyecektir. Çocukların bu alışkanlıkları sürekli hale getirmeleri, onların diş sağlığına göstereceği önemi sağlayacaktır“ dedi.