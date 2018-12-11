Kartepe'de 'Anne Çocuk Saati' etkinlikleri devam ediyor

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü'nün her ay gerçekleştirdiği Anne Çocuk Saati etkinliği, bu ay Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Bilgi Evi'nde düzenlendi.

Kartepe Belediyesi Bilgievleri Kartepeli miniklerin eğitimlerine destek vermeye devam ediyor. Anne ile çocuğun birbirleriyle özel vakit geçirmesini hedefleyen etkinlik velilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Her ay farklı bir bilgievinde yapılan bu eğlenceli aktivitede, keyifli vakit geçiren anne ve çocuklar sevdikleri renklerle hayal güçlerini birleştirerek, yardımlaşma ile el emeklerini ortaya çıkardılar. Annelerinin yardımıyla, tuvallere fırçalarla uyguladıkları minik darbeler ile hayallerini, renkli ve minik dünyalarını resmeden çocuklar, anneleriyle vakit geçiriyorlar. Kartepeli minikler ve aileleri sağlanan imkanlardan dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ettiler.

Öte yandan Kartepe Belediyesi yetkilileri “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında Kartepeli ailelerin yeni doğan bebeklerine hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor. Yeni bebek sahibi olan ailelerin sevinçlerini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez adına paylaşan Hoş Geldin Bebek yetkilileri, ailelere de Hoş Geldin Bebek paketlerinden hediye ediyor. Çocuk sağlığına uygun Sağlık Bakanlığı onaylı hediye paketleri içerisinde büyük ve küçük biberon, mama önlüğü, tırnak makası, emzik, emzik kutusu, emzik zinciri, mama kaşığı, iki farklı diş kaşıyıcısı, çıngırak ve çok amaçlı kutusuyla birlikte dünyaya yeni gelen bebeklere hoş geldin deniliyor.