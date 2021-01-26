Kartepe'de aşılama devam ediyor

Acil kullanım onayı gelmesiyle birlikte aşı uygulaması Kartepe'de İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığının belirlediği öncelikle gruplara göre uygulanmaya başladı. Belirlenen takvim uyarınca ilçedeki yaşlılar evlerinde aşılanıyor. Aşılamak için evlere gelen ekipler önce Covid-19 hakkında bilgi verirken, aşı sonrasında oluşabilecek durumlar hakkında da uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuyor.

Aşılama programı kapsamında Köseköy Mahallesi'nde ikamet eden Kadriye Demir (93) oğlu Ahmet Demir (65), Emine Aydınlı (99) ve Emekevler Mahallesi Sebile Altınkaya (90) aşıları ekipler tarafından evlerinde yapıldı.

"Tedbirlerde gevşememeliyiz"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Covid-19 aşılama çalışmaları ile bu salgından kurtulma süremiz başlamıştır. Mart ayından bu yana da çok ciddi bir mücadele verdik. Belirlenen takvime göre aşılama çalışmaları devam ediyor. Bizlerde bütün imkanlarımızla sürece destek olmaya devam edeceğiz" dedi.